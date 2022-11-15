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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض أيسف للعلوم والهندسة للتربية الخاصة بالفيوم

مدير مديرية تعليم
مدير مديرية تعليم الفيوم اثناء المعرض

شهدت الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم انطلاق فعاليات معرض أيسف للعلوم والهندسة للتربية الخاصة 2023 بنقابة المعلمين، بحضور عيسى محمود عثمان نقيب معلمي الفيوم.

 

يحتوى المعرض على 16 مشروع لطلاب وطالبات  مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج بالفيوم ، حيث شارك عدد من مدارس  التربية الخاصة، وهي مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة الامل للصم بنات ومدرسة الأمل للصم بنين بالفيوم ، و مدارس الدمج

 

أشادت الدكتورة أمانى بالمشروعات المشاركة فى المعرض من طلاب التربية الخاصة والدمج بالفيوم، والتي تميزت بتقديم أفكار رائعة وبناءة وحلول للمشكلات المجتمعية والإنسانية.

كما أكدت مدير المديرية، أن جميع المشروعات لها أهمية بالغة في التفكير وتمثل قيمة مضافة للمجتمع ، وتستحق التقدير والتكريم وتقديم كل الدعم لجميع المشروعات المتميزة المشاركة في معارض أيسف للعلوم والهندسة 2023.

 

حضر فعاليات المعرض الدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والأستاذ محمد فاروق مدير التطوير التكنولوجي والأستاذة إيناس فتحي مشرف عام المعرض ولجنة التحكيم ومشرفي المعرض وفريق العمل بنقابة معلمي الفيوم.

 

قدمت مدير المديرية رسالة شكر للطلاب المشاركين ومشرفي أيسف ولجنة تحكيم مسابقة أيسف للعلوم والهندسة 2023م ، حيث أشادت بجودة المشروعات المعروضة.

 

 

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