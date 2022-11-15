ختام مهرجان أمير الشعراء وتدشين الصالون الثقافي بجامعة الفيوم.. صور

شهد عرفه صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ختام فعاليات مسابقة مهرجان أمير الشعراء التي تنظمها الإدارة لرعاية الشباب للعام التاسع ، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2022 بالمكتبة المركزية.

وقال عرفة صبري، إن جامعة الفيوم تسهم بشكل كبير في تطور العلوم الإنسانية والتطبيقية، وباتت تحتل مكانا مميزا بين الجامعات المصرية والعربية.

وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى لاتخاذ خطوات متسارعة، والمشاركة بشكل فاعل في إيجاد حلول علمية مناسبة للمشكلات الراهنة، مشيدًا في الوقت ذاته بتنظيم مسابقة أمير الشعراء والتي تفصح عن عدد كبير من المبدعين والشعراء.

ووجه الطلاب بضرورة المشاركة في النشاطات الطلابية، كونها تسهم في بناء عقول الطلاب وثقل مواهبهم، مشيدا بتدشين الصالون الثقافي بالجامعة.

وأشاد علاء جانب بمسابقة أمير الشعراء والقصائد التي قدمها الطلاب المشاركون، حيث جاءت على قدر عال من التميز والإبداع.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالثقافة والفنون والآداب حيث تقاس حضارة الأمم وتقدمها بقدر تقدم فنونها وآدابها.

وعبَّر عن سعادته بتدشين الصالون الثقافي بالجامعة، وإقامة العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية للعمل على تنمية مواهب الطلاب وتطوير مستواهم الفكري والثقافي.

وألقى الشاعر علاء جانب عددا من قصائده، التي نالت استحسان جميع الحاضرين.

من جانبه قال وليد شيمي عضو لجنة تحكيم المسابقة أن اللجنة التزمت بالمعايير المنصوص عليها كخصوصية اللغة والإيقاع والبنية الشعرية وسلامة اللغة والصورة الشعرية والأداء المسرحي.

وأوضح أن الهدف الرئيس للمسابقة هو تنمية روح المنافسة بين الطلاب والكشف عن الموهوبين ووضعهم على الطريق السليم.

وصرح وائل طوبار، أن اليوم يعد بمثابة حفل أدبي حيث يجمع العديد من الشعراء والمبدعين، وتطرق سيادته للحديث حول إنشاء الصالون الثقافي بوصفه بيتًا يجتمع فيه المبدعين والموهوبين من أبناء الجامعة، ويتضمن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الفترة المقبلة، والمساهمة في الكشف عن موهوبين جدد من بين طلاب الجامعة.

وعبر محمود سالم، منسق الصالون الثقافي بالجامعة، عن سعادته بتدشين الصالون لأول مرة مرة داخل الجامعة، داعيا الطلاب للمشاركة بالفعاليات والندوات التي سيتم تنظيمها الفترة المقبلة للعمل على إثراء روح الإبداع لدي الطلاب.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن فوز الطالب محمد مجدي الطالب بكلية الطب بلقب أمير شعراء الفصحى، وفاز محمود أحمد عبدالله الطالب بكلية الطب بالمركز الثاني، وفاز حازم مصطفى مصطفى الطالب بكلية التربية بالمركز الثالث.

وفي شعر العامية حاز أحمد سامي أحمد الطالب بكلية الطب بقلب أمير شعراء الجامعة، وجاء عبد الرحمن حربي عبد العزيز الطالب بكلية الآداب بالمركز الثاني، وفاز خالد رمضان علي الطالب بكلية دار العلوم بالمركز الثالث، وتم تكريم الفائزين بجوائز مادية ودروع وشهادات تقدير ، كما تم تكريم الشاعر علاء جانب على هامش ختام المهرجان.

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