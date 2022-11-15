الشاب العائد من الموت: أهلي خافوا مني لما رجعت.. فيديو

كشف محمد عادل، تفاصيل عودته مرة أخرى من الموت في المنوفية، قائلا إنه يبلغ من العمر 23 سنة.

وقال محمد عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لما رجعت لأهلي تاني خافوا مني لإنهم كانوا فاكريني ميت".

وأضاف محمد عادل: "خلال فترة تغيبي كنت متواجد في منطقة العاشر من رمضان وكنت بشتغل ومكنش فيه حد من عيلتي كان عارف".

من جانبه، قال علي عم الشاب محمد عادل: "ابن أخي تغيب منذ حوالي 40 يوما ومكناش عارفين عنه حاجة".

وتابع علي عم الشاب محمد عادل: "ابن أخي يعاني من فقدان بالذاكرة ومن ذوي الهمم".

يذكر أن والد محمد عادل فوجئ بعودته بعد تشييع جثمان شخص آخر شبيه بنجله منذ عدة أشهر واستخراج شهادة وفاة له.