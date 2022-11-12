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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ولا الخيال.. عودة شاب لأسرته بعد دفنه بشهر.. تفاصيل

صدى البلد

كشف علي مراد عم محمد عادل شاب من ذوي الهمم، كيف عاد ابن أخيه من الموت في قصة غريبة.

وقال مراد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أبني أخي خرج من حوالي 40 يوم بحثا عن عمل ولم نعرف له طريق".

وتابع:" نزلنا صوره علي النت عشان نعرف هوا فيه، ولكن موصلناش لحاجة لحد ما ليقينا حد بعت صوره ليه وقال ابنكم محجوز في العناية وعثر عليه في حادثة قطار".

وأضاف:" روحنا شوفناه والعيلة أجمعت ان ده ابننا وبعد كام يوم توفاه الله روحنا دفناه وخدنا العزا 3 أيام لحد هنا الأمور تمام، متابعا:" أمبارح قاعدين لقينا ميكروباص وفيه ابننا محمد عادل الأمر اللي تسبب في حالة ذعر افتكرناه شبح".

وأكمل:" سألناه كنت فين قال كنت شغال طيب شغال فين قال في المكان الفلاني ومعاه ورقة وفيها رقم تليفون وعنوان وبالفعل كلمنا صاحب الشغل وسألناه وأكد أن محمد كان عنده وبعدها العيلة كلها اتحولت من حزن لفرح ووالدته غيرت الهدوم السودا".

ذوى الهمم قصة غريبة عمرو أديب محمد عادل ام بي سي مصر

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