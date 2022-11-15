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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: هوس الترند قاتل مدمر لعقول الشباب.. فيديو

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

 

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن هوس الترند هو القاتل الذي يدمر عقول الشباب، معلقة: “زمان كان كله بيدور على الشغل، دلوقتي بقى الشباب قاعد في الشارع يخترع ويألف أفكار عشان يركب الترند”.

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وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه للأسف  هذه الترندات تدمر المجتمع، مؤكدة أنه يتم العمل على تصوير أشياء غريبة وشاذة، من أجل المشاهدات.

 

جهة رقابية

وناشدت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، مجلس النواب بإصدار تشريع يحمي المجتمع من تبعات ترندات منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك جهة رقابية تضع معايير وأن تحاسب صناع المحتويات غير اللائقة.

بسمة وهبة مجلس النواب العمل منصات التواصل الاجتماعى النواب

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