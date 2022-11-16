عملية تجميل أم وزن زائد| سر إطلالة هدى الإتربي الأجرأ بمهرجان القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة هدى الإتربي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متصدرة التريند بإطلالتها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهرت الفنانة هدى الإتربي في حفل افتتاح الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي بملامح متغيرة إلى حد كبير، فعلى الرغم من إطلالتها الأنيقة إلا أن الجمهور التفت إلى ملامحها الغريبة ووجهها المنتفخ، متسائلين عن هذا التغيير هل هو مجرد مكياج أو عملية تجميل، فما السر؟

إطلالة هدى الإتربي في مهرجان القاهرة السينمائي

أطلت الفنانة هدى الإتربي في حفل افتتاح الدورة الـ 44 مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة بجمبسوت من تصميم زهير مراد، إلا أن أنظار الجمهور ألتفت إلى وجهها الذي ظهر متغيرًا إلى حد كبير.

تفاجأ الجمهور بإطلالة الفنانة هدى الإتربي، وملامحها الغريبة، ووجهها المنتفخ، حيث أثارت استياء الجميع بهذه الإطلالة، الذين عبروا عن براءة وجمال ملامحها قبل هذه الإطلالة، متسائلين عن ما كانت تلك الإطلالة مجرد مكياج أم خضعت لعملية تجميل.

تعرّض هدى الإتربي لانتقادات واسعة

بعد ما ظهرت الفنانة هدى الإتربي بإطلالتها الغريبة في أحدث ظهور لها في حفل افتتاح الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، تعرضت لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل الجمهور بتعليقات أغلبها جاء سلبيًا على إطلالتها مؤكدين أنها كانت تتمتع بملامح جميلة طبيعية، حيث قال احدهم “متخليش اللي حطلت ميكب في مهرجان يحطلك تاني”، وقال آخر “انها تقول لكن ان وشها الطبيعي اهو”، وفي تعليق آخر “ الميكاب كان موحشك أوي انتي كدة أحلى بكتير أوعي تكرري الميكب ده تاني”.

سر إطلالة هدى الإتربي: مكياج أو عملية تجميل

بعد الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها الفنانة هدى الإتربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالها في مهرجان القاهرة السينمائي، نشرت صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بدون مكياج، لتؤكد أنها لم تخضع لعملية التجميل وان الامر كان مجرد مكياج.

أعجب الكثير من متابعي الفنانة هدى الإتربي بجمالها الطبيعي، مطالبين إيها بأن لا تضع مثل هذا المكياج مرة أخرى، فهي تتمتع بجمال طبيعي أفضل من المكياج الذي وضعت في المهرجان.