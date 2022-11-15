خالد نجيب: إنشاء مجمع إنتاج الهيدروجين الأخضر بالقرب من الموانئ

قال المهندس خالد نجيب المدير التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، إن مصر تقوم بصناعة الهيدروجين الاخضر بالفعل فى الوقت الحالى، عن طريق مصنع موجود فى منطقة العين السخنة يقوم بصناعة الهيدروجين الأخضر.

وأضاف "خالد نجيب" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سوف يزيد بالتدريج فى مصر من خلال فتح مشاريع لذلك فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الهيدروجين الاخضر سوف يدخل فى تطبيقات كثيرة جدا فى المستقبل القريب مثل وسائل النقل وغيرها.

وتابع خالد نجيب، أن الهيدروجين الأخضر مصدر طاقة مثل جميع مصادر الطاقة التقليدية وهناك شركات عالمية وقعت مذكرات تفاهم بشأن الاستثمار فى الهيدروجين الاخضر.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، أن مجمعات إنتاج الهيدروجين الأخضر سيكون فى مناطق كثيرة وستكون بالقرب من الموانئ أيضا.