عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا سمير:30 شركة فرنسية مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر على أرض مصر

الدكتورة داليا سمير
الدكتورة داليا سمير العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر

قال الدكتورة داليا سمير العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، إن هناك 30 شركة فرنسية مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر على أرض مصر.

وتابعت سمير خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على  مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة ولا ينتج انبعاثات كربونية، مضيفة:"الهيدروجين الأخضر يحقق التنمية المستدامة لصالح الدولة المصرية".

وأشارت إلي أن مصر لديها مشروعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة:" هناك مردود إيجابي علي مشروعات الدولة من خلال  استخدام الهيدروجين الأخضر".
 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داليا سمير هيدروجين مصر المنطقة الاقتصادية قناة السويس التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن حادث سقوط صاروخين داخل أراضي بولندا

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

ترشيحاتنا

الخارجية الإيطالية: نتابع تطورات الوضع في بولندا ونتواصل مع حلف الناتو

فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

جناح وزارة الثقافة يشهد زيارات مكثفة من ضيوف قمة المناخ

كلكم كنتم في العمرة.. بيرسي تاو يداعب لاعبي الأهلي بالنيولوك

أوكرانيا تدعو لعقد قمة للناتو فورا على إثر سقوط صاروخين في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ

نجم الإسماعيلي بين الأهلي والزمالك.. من يفوز بالصفقة السوبر؟

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ