داليا سمير:30 شركة فرنسية مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر على أرض مصر

قال الدكتورة داليا سمير العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، إن هناك 30 شركة فرنسية مهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر على أرض مصر.

وتابعت سمير خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الهيدروجين الأخضر طاقة نظيفة ولا ينتج انبعاثات كربونية، مضيفة:"الهيدروجين الأخضر يحقق التنمية المستدامة لصالح الدولة المصرية".

وأشارت إلي أن مصر لديها مشروعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة:" هناك مردود إيجابي علي مشروعات الدولة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر".

