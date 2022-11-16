باحثة اقتصادية: المرأة تمتلك 50 % من حل أزمة الزيادة السكانية

أكدت سمر عادل الباحثة الاقتصادية، أنه هناك نسبة من السيدات يعانون من الأمية بما يؤثر سلبا على ملف الزيادة السكانية .

وقالت سمر عادل في حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" من الممكن أن يتم إطلاق مبادرات لتعليم النساء وتثقيفهم بأهمية الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ".

وأضافت سمر عادل :" نحتاج إلى التحرك على أرض الواقع من خلال عمل الجمعيات الأهلية للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية".

وتابعت سمر عادل:" المرأة تمتلك 50 % من حل أزمة الزيادة السكانية ".