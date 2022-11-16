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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة اقتصادية: المرأة تمتلك 50 % من حل أزمة الزيادة السكانية

سمر عادل
سمر عادل

أكدت سمر عادل الباحثة الاقتصادية، أنه هناك نسبة من السيدات يعانون من الأمية بما يؤثر سلبا على ملف الزيادة السكانية .

 

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خبير صحة إنجابية: الزيادة السكانية تلتهم موارد الكوكب

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وزير الري: التوسع في تحلية المياه مورد مهم المواجهة الزيادة السكانية

وقالت سمر عادل في  حوارها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "،  :"  من الممكن أن يتم إطلاق مبادرات لتعليم النساء وتثقيفهم بأهمية الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية ".

 

 وأضافت سمر عادل :" نحتاج  إلى التحرك على أرض الواقع من خلال عمل الجمعيات الأهلية للتوعية بأهمية الصحة  الإنجابية".

 

وتابعت سمر عادل:"  المرأة تمتلك  50 % من حل أزمة  الزيادة السكانية ".

المراة باحثة السيدات الزيادة السكانية اخبار التوك شو

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