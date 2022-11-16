أفشة يهنئ مروان حمدي وأحمد فتحي بعيد ميلادهما

هنّأ مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، زميله بالمنتخب الوطني اللاعب مروان حمدي، ولاعب الأهلي السابق أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلادهم.

وشارك أفشة صورًا تجمعه بهما، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

على الجانب الآخر، حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الاطمئنان علي لاعبيه في المنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأوليمبي والشباب والناشئين.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الثاني، اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة المقاولون في دور الــ8 من النسخة القديمة لكأس مصر.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.