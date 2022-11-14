نجم الأهلي السابق : أفشة استطاع تعويض رحيل عبد الله السعيد

أكد محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي لم يتأثر فنياً داخل الملعب عقب رحيل عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى الدوري السعودي والفريق استطاع تعويض غيابه فنياً .



وقال محمد عبدالجليل نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي يقدم مستوى فني مميز مع القلعة الحمراء واستطاع تعويض رحيل عبد الله السعيد طوال السنوات الماضية ".

وأضاف:" الأهلي لم ولن يقف على رحيل أي لاعب مهما كانت الأسماء وهناك نجوم كبار اعتزلوا والنادي لم يتأثر فنياً وحقق البطولات في السنوات الماضية ".