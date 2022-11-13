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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتلعب بفضل الأهلي.. شبانة يهاجم عبدالله السعيد بعد تصريحاته النارية

صدى البلد

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، التي قال فيها إن الأهلي يحاول تدمير مستقبله.

وأضاف شبانة، في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "عبد الله السعيد يلعب حتى الآن بفضل الأهلي، حينما تكون في قمة مستواك وأنت في سن الـ39 عامًا؛ فهذا فضل الأهلي عليك، فأين مستقبلك الذي دمره الأهلي".

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وواصل شبانة موجها حديثه لـ عبدالله السعيد: "الأزمة بينك وبين الأهلي، تناقش في القضاء، ويجب احترام قرارات وأحكام القضاء، الأهلي يرى أنه صاحب الحق، كما تظن أنت تمامًا".

وتابع: "النادي الأهلي المصري وضع بنودًا، وفسَّرها بما يضمن حقوقه، وأهلي جدة السعودي منحك فتوى؛ بناء عليها، انتقلت إلى بيراميدز، بالمخالفة لبنود عقد رحيلك إلى الدوري السعودي، إذا من يحسم هذا الجدل؟ هي الجهات القضائية المختصة".

وأكمل شبانة: "عبد الله السعيد لجأ إلى مركز التسوية، وخسر القضية، ولجأ إلى المحكمة الفيدرالية؛ ولم يعاتبه أحد، الأمر بين طرفين مختصمين، وعلى كل طرف أن يسلك كل الطرق القانونية؛ للحفاظ على حقوقه".

واستطرد: "دفاع الزملكاوية عن عبدالله السعيد في قضيته ضد الأهلي؛ جعلني أشعر أن اللاعب قضى موسمين على الأقل بالقميص الأبيض؟!، هي قناعات جماهير، ولهم مطلق الحرية".

عبدالله السعيد

وختم تصريحاته: "من وجهة نظر البعض، أن حوار عبدالله السعيد مع هذه الصحفية البريطانية، مدفوع الأجر، والغرض منه؛ أن يوضع هذا الحوار في ملف شكوى اللاعب بالمحكمة الفيدرالية، لإظهار أنه مظلوم، وهذه وسيلة يستخدمها بعض القانونيين في مثل هذه القضايا".

عبد الله السعيد محمد شبانة بيراميدز الأهلى السعيد

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