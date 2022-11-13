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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفارقة المونديال(1).. أنطوان بيل: منتخب الكاميرون يستحق الفوز بكأس العالم.. وحراس مصر الأفضل فى القارة

جوزيف أنطوان بيل
جوزيف أنطوان بيل حارس الكاميرون الأسطوري

حدث فريد ينتظره عشاق كرة القدم العربية والإفريقية والعالمية كل 4 سنوات، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، سلسلة (أفارقة المونديال) والتي يتحدث بها اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العالم من قبل بقارة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، من المنتخبات المتواجدة حالياً في كأس العالم عام ٢٠٢٢ (بقطر).

“صدى البلد” يُحاور جوزيف أنطوان بيل، في أول حلقات سلسلة “أفارقة المونديال”، أحد أساطير منتخب الكاميرون وهو حارس مرمى المقاولون العرب السابق وبوردو وسانت إيتيان ومارسيليا الفرنسي وشارك مع منتخب الكاميرون في 3 بطولات بكأس العالم أعوام 1982، 1990، 1994، ويتحدث عن ذكرياته مع بطولة كأس العالم وتوقعاته لمنتخب بلاده في البطولة.. وذلك من خلال السطور التالية:.


إليكم نص الحوار:.

*حدثنا عن ذكرياتك في مباريات المونديال؟

أمتلك ذكريات جيدة جداً مع كأس العالم، لقد شاركت مع الكاميرون في 3 بطولات من كأس العالم، أعوام 1982، 1990، 1994، عندما تذهب إلى كأس العالم سواء شاركت أم لا فأنت تتعلم وتكون سعيد، لقد قضيت وقت جيد، وكنت سعيد جداً بهذه التجربة الرائعة المثيرة.


*ما هي أصعب تصدي لك في كأس العالم؟

لم أتذكر بالتأكيد، لقد قمت بعمل عدة تصديات في كأس العالم، من الممكن أن أبلغك عن تصدي مباراة الكاميرون أمام البرازيل كان صعباً للغاية.


*كيف ترى فرص منتخب الكاميرون في المونديال؟

كل المنتخبات لديها حظوظ متساوية، بالتأكيد أي فريق أو لاعب يذهب إلى بطولة يصبح لديه هدف يريد تحقيقه، أرى أن الحظوظ الخاصة بمنتخب الكاميرون في كأس العالم تعتمد على الإنجازات الأساسية المراد تحقيقها لديهم.

*من هو أفضل حارس مرمى في إفريقيا برأيك الآن؟

من الصعب اختيار أفضل حارس في إفريقيا الآن، لدينا العديد من الحراس الجيدين، أعتقد من ضمنهم أندريه أونانا من الكاميرون وميندي من السنغال ومحمد الشناوي وأبو جبل من مصر وياسين بونو من المغرب.

*هل من الممكن رؤيتك في منتخب الكاميرون مستقبلاً؟

بالتأكيد أنا أرغب في تمثيل بلادي في أي شئ، لكن عندما يُطرح هذا السؤال لابد أن أسئل نفسي أولاً لما الآن، لا أعلم.
*إيتو قال إنه واثق من فوز الكاميرون بكأس العالم .. ما تعليقك؟

تصريح إيتو بشأن الفوز بكأس العالم ليس مفاجئ، أعتقد أننا نستحق ذلك، نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين وسنقدم شئ مختلف في بطولة كأس العالم، وأتمنى أن يكون الحظ حليفنا لتقديم شئ مختلف.

 


*ما هو تقييمك لمسيرة الحضري .. ومن يخلفك في الملاعب الآن؟

الحضري حارس رائع بالتأكيد يمتلك مسيرة كبيرة من البطولات والإنجازات، فهو جعل منتخب مصر سعيد جداً في معظم الأوقات، ومع انضمامه لتدريب حراس منتخب مصر، فأنا أرغب أن أقول له “برافو حضري .. مبروك لك”، لا أستطيع قول أسم بعينه مثلما تحدثت سابقاً كل الحراس المتواجدين حالياً جيدين.

*أي منتخب أفريقي تتوقع وصوله إلى مراحل متقدمة في البطولة؟

أعتقد السنغال، فهي بطل إفريقيا وتقع في مجموعة ذو مستوى منخفض فنياً، تمتلك العديد من اللاعبين في كل المراكز، أعتقد لو أستمروا على الأداء الذي قدموه مؤخراً، فأنهم سيصلوا إلى مرحلة عظيمة في بطولة كأس العالم.

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