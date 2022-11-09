ميدو: أزمة كبرى في المنتخب الأوليمبي بطلها عصام الحضري

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود أزمة بين روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وعصام الحضري بسبب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.



قال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لديه أزمة في مركز حراسة المرمى وميكالي مش مبسوط".

أضاف: "معلوماتي المؤكدة أن عصام الحضري غضبان جدًا بسبب عدم الاتخاذ برأيه حول عدد حراس مرمى منتخب مصر المسافرين مع المنتخب الأولمبي".

واختتم حديثه قائلًا: "ميكالي مش مبسوط وفي نفس الوقت فيه أزمة مع الحضري بخصوص مركز حراسة المرمى".

