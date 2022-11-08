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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري في المالديف بصحبة بويول وماتيراتزي.. شاهد

صدى البلد

شارك عصام الحضري ، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، صورتين له، مع كل من: كارليس بويول ، لاعب برشلونة ومنتخب اسبانيا السابق، وماركو ماتيراتزي لاعب نادي إنترميلان والمنتخب الإيطالي السابق. 

وعلق عصام الحضري على الصورتين: “من قلب المالديف.. تجمع_أساطير_العالم .. الحضري بويول ماتيرازي ”. 

وأكد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي، أنه يتمنى أن يكون محمد الشناوي حارس الأهلي، أفضل منه، مشيرا إلى أن الحارس الذي سيمتلك الشخصية؛ سيكون حارس منتخب مصر الأول.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "أتمنى الشناوي يكون أفضل مني، لا أستطيع الحكم على حراس المرمى في الدوري حاليا، ويمكن الحكم عليهم بعد مرور 10 جولات".

وتابع: "أنا أحب أبو جبل ولا أحد لا يحبه، وذهب لفريق إمكانياته الفنية جيدة، وكنت أتمنى أن يرحل بعد بطولة أمم إفريقيا للاحتراف الخارجي، ولا أعرف السبب حول عدم خروجه من مصر".

مصر الأهلى منتخب مصر عصام الحضري الحضري برشلونة محمد الشناوي

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