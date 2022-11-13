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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. تصريحات نارية لـ عبدالله السعيد ضد الأهلي .. ديانج يتحدث عن نهائي القرن

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أفارقة المونديال(1).. أنطوان بيل: منتخب الكاميرون يستحق الفوز بكأس العالم.. وحراس مصر الأفضل فى القارة

حدث فريد ينتظره عشاق كرة القدم العربية والإفريقية والعالمية كل 4 سنوات، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

مجموعات المونديال (2).. إيران والشيطان الأعظم.. وعودة تاريخية لويلز ولعنة تطارد الإنجليز

قاربت بطولة كأس العالم 2022 على البدء.. ويتنافس فيها 32 منتخبًا، من أجل حلم واحد وهدف واحد، ألا وهو اعتلاء عرش العالم في كرة القدم.

لتعويض غياب الونش.. قرار جديد من مسئولي الزمالك بشأن محمود علاْء

يدرس مسئولو نادي الزمالك اللجوء للحلول الودية مع الاتحاد السكندري من أجل قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق المعار لصفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري.

ديانج يتحدث عن نهائي القرن.. ويكشف تفاصيل لقائه مع كانتي نجم تشيلسي

أجرى المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حواراً مطولاً مع موقع الفريق الأحمر الرسمي.

الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم فيورنتينا 2-1 .. وروما يتعادل مع تورينو 1-1

نجح فريق إي سي ميلان في الفوز على نظيره فيورنتينا، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي ، فيما تعادل روما مع تورينو بنتيجة 1/1، في إطار نفس الجولة.

بالدليل.. محمود علاء ممنوع من العودة لـ الزمالك قبل عام .. تفاصيل

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة محمود علاء لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعد تجميد الأهلي لأرصدته.. عبدالله السعيد: توقيعي للزمالك قتلهم | القصة الكاملة

أجرى عبد الله السعيد، نجم نادي بيراميدز، حديثا مطولا مع صحيفة The Athletic الإنجليزية يتحدث عن أزمته مع النادي الأهلي، وتجميد أرصدته في البنوك؛ بسبب توقيع غرامة عليه للقلعة الحمراء تقدر بـ 2 مليون دولار.

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخطف تعادلاً قاتلاً مع أجاكسيو في الدوري الفرنسي

خطف فريق نانت تعادلاً قاتلاً مع أجاكسيو، بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

الزمالك الاتحاد السكندري كأس العالم الدوري الايطالي محمود علاء عبد الله السعيد مصطفي محمد الدوري الفرنسي أخبار الرياضة اخبار الرياضة اليوم

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