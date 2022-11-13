أخبار الرياضة.. تصريحات نارية لـ عبدالله السعيد ضد الأهلي .. ديانج يتحدث عن نهائي القرن

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

حدث فريد ينتظره عشاق كرة القدم العربية والإفريقية والعالمية كل 4 سنوات، من أجل رؤية كل عاشق لمنتخب بلاده يشارك بهذا الحدث الرائع.. الحديث هنا عن بطولة كأس العالم.

مجموعات المونديال (2).. إيران والشيطان الأعظم.. وعودة تاريخية لويلز ولعنة تطارد الإنجليز

قاربت بطولة كأس العالم 2022 على البدء.. ويتنافس فيها 32 منتخبًا، من أجل حلم واحد وهدف واحد، ألا وهو اعتلاء عرش العالم في كرة القدم.

يدرس مسئولو نادي الزمالك اللجوء للحلول الودية مع الاتحاد السكندري من أجل قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق المعار لصفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري.

أجرى المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حواراً مطولاً مع موقع الفريق الأحمر الرسمي.

نجح فريق إي سي ميلان في الفوز على نظيره فيورنتينا، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي ، فيما تعادل روما مع تورينو بنتيجة 1/1، في إطار نفس الجولة.

يدرس مسئولو نادي الزمالك عودة محمود علاء لاعب الفريق الأول والمعار لصفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أجرى عبد الله السعيد، نجم نادي بيراميدز، حديثا مطولا مع صحيفة The Athletic الإنجليزية يتحدث عن أزمته مع النادي الأهلي، وتجميد أرصدته في البنوك؛ بسبب توقيع غرامة عليه للقلعة الحمراء تقدر بـ 2 مليون دولار.

خطف فريق نانت تعادلاً قاتلاً مع أجاكسيو، بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.