عبدالله السعيد لـ صحيفة إنجليزية: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي

سلّط أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق الضوء على أبرز تصريحات عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز عبر صحيفة ذا أثليتيك الإنجليزية.

قال أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عبدالله السعيد في تصريحات عبر صحيفة ذا أثليتيك: مسئولو الأهلي يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي ولكن أنا أركز في الملعب فقط

الراحلون من الأهلي

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، بالأسماء، رباعي الأهلي الأقرب للرحيل في يناير عن أسوار القلعة الحمراء، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

وقال "شوبير"، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير : "كولر سيسلم تقريرًا لإدارة النادي الأهلي للمطلوب منه".

وتابع: “هذا الرباعي الأقرب للرحيل وهم ياسر إبراهيم وحسين الشحات، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، الراجل هيقول هو محتاج مين ومش محتاج مين ، وإن كان الأمر ده هيتم تأجيله شوية ممكن ميبقاش القرار النهائي في يناير ممكن يقولك أنا محتاج الأربع لاعبين، ممكن يقولك عايز الاتنين الـ٣ وارد جدا”.

وأضاف: “الأمر في يد كولر، وسيكون هناك اجتماع بينه وبين مجلش الإدارة للحديث أيضا عن الصفقات الجديدة اذا كان هناك صفقات جديدة”.