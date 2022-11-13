حق انتفاع 20 عاما.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن استاد الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التفاصيل الخاصة بشأن استاد النادي الأهلي الجديد، بعد اتفاقات المجلس الأحمر في الأيام الماضية.

وقال شوبير ، في تصريحات اذاعية "شركة آليانز سوف تتولى مهمة تكاليف إنشاء استاد النادي الأهلي، مقابل حق الانتفاع لمدة 20 عاماً، وسوف يحصل الأهلي على 6 مليار جنيه من الشركة الألمانية خلال 4 سنوات".

وأضاف: "المجلس الأحمر قرر الاكتفاء بتواجد 6 رعاة فقط على قميص الفريق، وعدم زيادة العدد عن هذا الحد، حتى يكون شكل القميص جيد".

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.