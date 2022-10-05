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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضحَّى وتنازل من أجلنا.. الاتحاد السكندري يكشف كواليس التعاقد مع محمود علاء

محمود علاء
محمود علاء

كشف محمد أحمد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، كواليس التعاقد مع محمود علاء لاعب فريق الزمالك، على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد 2022-2023.

وقال محمد أحمد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن محمود علاء أكد رغبته في الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري بعد فشل انتقاله إلى أهلي دبي الإماراتي.

وأضاف عضو الاتحاد السكندري، أن محمود علاء أكد أنه اختار اللعب للاتحاد من أجل العودة لصفوف منتخب مصر، فضلًا عن أنه فضل الخروج من الزمالك للعب بنادٍ جماهيري لذلك كان اختياره الأول لزعيم الثغر.

وتابع محمد أحمد، أن عقد استعارة محمود علاء لا يوجد به بند شراء من نادي الزمالك، مضيفًا «كنا نحاول تقليل الإعارات لكن لاعب بحجم محمود علاء كان لا بد من ضمه، لأنه سيحل أزمة حقيقية في خط الدفاع».

تضحيات محمود علاء

واختتم تصريحاته، بأن محمود علاء قدم تضحيات وتنازلات حقيقية لنادي الاتحاد السكندري وكذلك الأمر لنادي الزمالك، من أجل اللعب لصفوف زعيم الثغر.

محمود علاء محمد أحمد الاتحاد السكندري الزمالك هاني حتحوت

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