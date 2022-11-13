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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتعويض غياب الونش.. قرار جديد من مسئولي الزمالك بشأن محمود علاْء

الزمالك
الزمالك

يدرس مسئولو نادي الزمالك اللجوء للحلول الودية مع الاتحاد السكندري من أجل قطع إعارة محمود علاء مدافع الفريق المعار لصفوف زعيم الثغر حتى نهاية الموسم الجاري 

ويلجأ مسئولو نادي الزمالك إلي الحلول الودية مع مسئولي الاتحاد السكندري  حال إبداْ البرتغالي فيريرا في عودة اللاعب من جديد 

ولم يتضمن عقد إعارة محمود علاء للاتحاد أي بنود تسمح للزمالك أو اللاعب بقطع إعارته في منتصف الموسم .

ويأمل مسئولو نادي الزمالك في سرعة إنهاء عودة محمود علاء في حالة موافقة  البرتغالي فيريرا خصوصا عقب إصابة محمود حمدي الونش في الركبة والذي يغيب عن أثرها لمدة تقترب من 6 أشهر 

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وانضم محمود علاء مدافع فريق الزمالك لفريق الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الموسم الحالي.
ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق السكندري في جلسة جمعته بمحمد مصيلحي رئيس النادي السكندري حيث يشمل بند الإعارة تواجد اللاعب لمدة موسم كامل دون أحقية مسئولي الزمالك بقطع إعارة اللاعب .

ولم يتفاوض مسئولي الزمالك حتى الآن مع مسئولو الاتحاد السكندري بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مسئولي الاتحاد السكندري عدم تلقيهم أي مفاوضات رسمية من قبل نادي الزمالك بشأن قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبل.

الاتحاد السكندري نادي الزمالك محمود حمدي الونش محمود علاء محمد مصيلحي

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