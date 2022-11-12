معسكر مغلق للاتحاد السكندري وخوض وديتين استعدادا للدوري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على إقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من غد وحتى 20 نوفمبر.

جاء ذلك وفقًا لمتطلبات الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران استعدادا لاستئناف مباريات الدوري من جديد.

ويخوض الاتحاد السكندري وديتين مع فريقي طلائع الجيش والطيران خلال إقامة المعسكر.

ويسعي الجهاز الفني للاتحاد السكندري إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين وتوفير اكبر قدر من اللياقة البدنية لخوض منافسات بطولة الدوري واستمرار تحقيق النتائج الايجابية.

ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق العلامة الكاملة في آول ثلاثة جولات ببطولة الدوري المصري.