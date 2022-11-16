عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : ترقية لمنصب مرموق

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، بذل جهد لتقوية عقلك يمكن أن يؤتي ثماره.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 نوفمبر 2022 .. مفاجأة للثور وخسارة للسرطان

txt

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : زيارة لعائلتك

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، أولئك الذين يأملون في الارتقاء في الشركة يجب أن يكونوا حكيمين للتركيز على الكفاءة والسماح لعملهم بالتحدث عن نفسه، من أجل تحقيق النتائج المرجوة، عندما تكون مرتاحًا في منزلك، فمن المرجح أن تتلاشى ضغوط الحياة، يمكن أن تلهمك الحياة المنزلية الهادئة لتحسين نفسك والآخرين، يمكن أن تصيب زيادة الصحة والحيوية اليوم، اجمع أحبائك معًا واحتفل بإنجاز التجديد من خلال دعوة أصدقائك.

توقعات برج الثور مهنيا

يمكنك الاعتماد على الحصول على وظائف من قبل العملاء القدامى أو جهات الاتصال المؤثرة، إذا أثارت إعجاب رؤسائك في العمل ، فقد يقومون بترقيتك إلى منصب مرغوب فيه أكثر.

توقعات برج الثور صحيا

يمكن أن يكون التأثير المهدئ على العقل والمشاعر المرتفعة التي يمكن أن ينتجها فوائد إضافية لك، قد تتركك نهاية اليوم مع الرغبة في تحسين نظرتك وثقتك بنفسك.

توقعات برج الثور عاطفيا

عبّر عن رأيك وشارك مشاعرك في الجانب الرومانسي، الآن هو الوقت المناسب لترك خيالك، سيقدر شريكك الآخر حساسيتك ويقدم نصائح سليمة قد تساعدك على الاسترخاء.

توقعات برج الثور في شهر نوفمبر

يمكن أن تنشأ الخلافات نتيجة اختلاف وجهات النظر بين أفراد الأسرة، قد تفشل محاولات مواليد برج الثور لتحقيق السلام مع أفراد الأسرة. 

برج الثور توقعات برج الثور ‏توقعات برج الثور عاطفيا توقعات برج الثور صحيا توقعات برج الثور مهنيا برج الثور وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 نوفمبر 2022 .. مفاجأة للثور وخسارة للسرطان

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : حب وفلوس وصحة جيدة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : إصابة مؤلمة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : سافر لوحدك

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : حافظ على فلوسك

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : أخبار جيدة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : وظيفة جديدة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : مكاسب كبيرة

ترشيحاتنا

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

قرار مفاجئ من كولر بشأن بدلاء الأهلي .. تفاصيل

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : تجذب انتباه شخص مهم

بعد خروجه من السجن.. طارق النهري: توهت في الشوارع من كم الإنجازات بمصر

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: وقعنا 9 عقود لإنتاج الهيدروجين الأخضر

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : حل الخلافات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة .. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة و4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول ومعلومات مهمة عن الفيروس المخلوي

حلم انتهى قبل البداية.. القصة الكاملة لفشل منتخب الناشئين وتسريح اللاعبين والجهاز الفني

كيف تحمي طفلك؟.. أفضل الحلول للتغلب على الفيروس المخلوي التنفسي

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ