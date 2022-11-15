برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : زيارة لعائلتك

تشير توقعات برج الثور اليوم، سيكون عملك مرضي اليوم، سواء كان ذلك لك أو لصاحب العمل الخاص بك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الثور و حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد تخطط لرحلة قصيرة إلى شاطئ قريب، إنه ليس يومًا قويًا لعقد اجتماع بشأن العقار، محادثة فعالة من المرجح أن تحدث في نفس اليوم.

توقعات برج الثور مهنيا

سيكون عملك مرضي اليوم، سواء كان ذلك لك أو لصاحب العمل الخاص بك، إذا كنت عاطلاً عن العمل ، فاملأ الاستمارات الخاصة بالطلبات المحتملة.

توقعات برج الثور صحيا

قد يجعلك مقدار الجهد الذي تبذله في عملك متعبًا اليوم.

توقعات برج الثور عاطفيا

تتطلب اللحظة بعض الوقت والاتصالات البناءة، امنح شريكك بعض المساحة إذا طلبوا ذلك.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

عائلتك بحاجة إليك اليوم، إذا كنت تقيم في منزل مختلف ، فقم بزيارتهم أو ادعهم لتناول العشاء.