حقيقة استهداف روسيا الأراضي البولندية بصواريخ «إس 300» |فيديو

علّق الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، على الأنباء المترددة عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية.

وقال شعيتو، عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن روسيا استهدفت بعض البنية التحتية المدنية والعسكرية في أوكرانيا؛ والتي يُمكن أن يستخدمها الجيش الأوكراني في الحرب؛ مؤكدًا أن التصرف الروسي رسالة واضحة لكييف.

وأوضح أن موسكو نفت سقوط صواريخ لها في بولندا، لافتًا إلى أن هذه الصواريخ أوكرانية وليست روسية؛ وهي قد تكون متعمدة من الأوكرانيين لدفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) على التدخل في هذه الحرب؛ نافيًا أن يكون قطع الكهرباء في مولدوفا بسبب الضربات الروسية على أوكرانيا.

ولفت إلى أن أوكرانيا كانت تمول دول أوروبا الشرقية بالكهرباء، مشيرًا إلى أن الدعاية الغربية كانت كاذبة بشأن معاناة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من الوحدة خلال تواجده في قمة بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة العشرين؛ مؤكدًا أنه عقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الفرنسي.

وأوضح أن الصواريخ التي سقطت في بولندا من نوع (إس-300) وهي صواريخ روسية تستخدمها كييف؛ مؤكدًا أنها مسألة دعائية لن يقع فيها الغرب، بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ القرارات بشأن الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أن قمة مجموعة العشرين، المُنعقدة، حاليًا، في إندونيسيا، لن تنجح.