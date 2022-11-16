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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : متضغطش نفسك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، لا تمارس ضغوطًا لا داعي لها على نفسك؛ بدلاً من ذلك ، حافظ على قوتك للأشياء المهمة حقًا.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

قد يظل مواليد الدلو في حالة مزاجية عاكسة، يمثل اليوم فرصة جيدة للتفكير في أهداف حياتك ولماذا تعيشها، تقول التوقعات الفلكية اليومية، لا تدع الاضطرابات في العمل تزعجك، ثق بنفسك، وقد تنجح، يمكن تعزيز سمعة الأسرة من خلال النجاح الاستثنائي للطفل، تحتاج قضايا العلاقة إلى التعامل معها بدقة لمنع التفكك، قم بتكثيف التدريبات الخاصة بك إذا كانت تحفزك على القيام بذلك، ربما يقوم بعضكم بالتسجيل للحصول على عضوية في صالة الألعاب الرياضية أو الاستفادة من جلسة تمارين جماعية، قد ينتقدك المرؤوسون وينشرون شائعات عنك.

توقعات برج الدلو مهنيا

قد تكون هناك بعض المواقف غير المستقرة في العمل اليوم لأفراد برج الدلو، يجب تجنب الصراع مع العملاء منذ فترة طويلة بأي ثمن، ستكون مستنزفًا عقليًا بنهاية اليوم لأن النصف الثاني من اليوم قد يظل محمومًا.

توقعات برج الدلو صحيا

يعد الحصول على تمرين قبل التوجه إلى المكتب فكرة رائعة لمواليد برج الدلو، قد يؤدي التمرين أو الجري إلى تعزيز احترامك لذاتك، يمكنك تعزيز معنوياتك من خلال ممارسة بعض التأكيدات الإيجابية، ربما يساعدك قضاء بعض الوقت في الساونا أو في السبا.

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توقعات برج الدلو عاطفيا

يجب تجنب الخلافات المالية مع شريكك بأي ثمن، قد يكون شريكك يعاني من مشاكل قلق لم يخبرك بها، كن صبوراً؛ قد تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

هناك فرصة قد تكون هذه هي الفرصة المثالية لوضع الماضي خلفك أخيرًا والتعويض مع كل فرد في عائلتك.

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