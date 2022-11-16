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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : تقابل شخص مميز

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، ثقتك بنفسك وسلوكك الهادئ بمثابة جرعة صحية من التحفيز الذاتي.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

يمكن لمواليد برج الاسد الاستمتاع بيوم هادئ، يمكن أخيرًا وضع حد للمخاوف التي ظلت عالقة اليوم، تقول التوقعات الفلكية اليومية ، إذا كنت تؤجل الأمور لفترة من الوقت ، فقد تشعر أنك مضطر لاتخاذ إجراء الآن، يمكن لمواطني برج الأسد توقع توقعات مالية مشرقة لأن تدفق إيراداتهم الجديد لديه القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة، ثقتك بنفسك وسلوكك الهادئ بمثابة جرعة صحية من التحفيز الذاتي. 

توقعات برج الأسد مهنيا

قد يكون غالبية مواليد الأسد ناجحين للغاية في المجال الذي اختاروه ، وربما يحصلون على زيادات أو ترقيات نتيجة لجهودهم.

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توقعات برج الأسد صحيا

ابتعد عن نفسك لفترة من الوقت وجدد افكارك مرة أخرى.

توقعات برج الأسد عاطفيا

تقابل شخص مميز خلال الفترة المقبلة ويمكن أن يجمعكم علاقة جادة.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

يمكن للمستأجرين حاليًا تجديد عقد الإيجار أو عقد الإيجار بسهولة.

 

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