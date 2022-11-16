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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : انسى وسامح

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، هناك احتمال أن يجد القليل منكم بعض مصادر الدخل غير المتوقعة.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

اليوم هو يوم عظيم لتكون على طبيعتك، والتعبير عن أفكارك ومشاعرك، والتعرف على أشخاص جدد، وإحراز تقدم نحو أهداف مهمة، وتشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن مواليد الجوزاء يزدهرون تحت ضغط شديد ، مما سيثير إعجاب رؤسائهم بلا شك، هناك احتمال أن يجد القليل منكم بعض مصادر الدخل غير المتوقعة، راقب إنفاقك بعناية، قد يشعر الأشخاص من حولك بتحول واضح فيك وينجذبون إلى الطاقة التي تؤجلها اليوم، يجب أن تكون الرعاية الصحية أولوية قصوى، قد تكون تعاني من بعض الضيق الهضمي أو الهضمي الطفيف، إذا كانت هناك متطلبات غذائية خاصة ، فيرجى تذكر اتباعها.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

يمكنك الارتقاء في الرتب بشكل احترافي إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للتواصل بشكل فعال مع رؤسائك، قد يشعر كبار السن بالامتنان لسلوكك المتفائل، ستتاح لك الفرصة لتكوين صداقات مع أشخاص في مجالات مماثلة لمجالك.

توقعات برج الجوزاء صحيا

حدد وقت وجباتك بشكل صحيح وابتعد عن الأطعمة الغنية بالتوابل ، خاصة مع تقدم اليوم ، إذا كنت عرضة للحموضة، في أي حالة أخرى ، يمكن أن تتدهور حالتك أكثر.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

من الأفضل أن تأخذ وقتك عند اتخاذ قرارات زوجية كبرى، يجب أن تحاول الوثوق بشريكك ، ومنحه مساحة ، وألا تكون محتاجًا جدًا.

توقعات برج الجوزاء في شهر نوفمبر

يحتاج مواليد الجوزاء إلى البقاء بعيدًا عن معارك الأنا التي لا طائل من ورائها مع الأقارب، لكي تجد الصفاء ، قد تحتاج إلى التخلي عن الضغائن القديمة وتسامح الجميع، سوف يساندك الأخ الأصغر في الأسرة دائمًا.

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