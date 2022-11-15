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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 : مكاسب كبيرة

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، ثقتك بنفسك وسلوكك الهادئ بمثابة جرعة صحية من التحفيز الذاتي.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إذا كنت تؤجل الأمور لفترة من الوقت، فقد تشعر أنك مضطر لاتخاذ إجراء الآن، اترك ألمك جانبًا وتطلع إلى اليوم، يمكن لمواليد برج الأسد توقع توقعات مالية مشرقة لأن تدفق إيراداتهم الجديد لديه القدرة على تحقيق مكاسب كبيرة، يجب أن تعطي الأولوية لفرحتك اليوم.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد يكون غالبية مواليد الأسد ناجحين للغاية في المجال الذي اختاروه ، وربما يحصلون على زيادات أو ترقيات نتيجة لجهودهم.

توقعات برج الأسد صحيا

لا تسلم عقلك وجسدك للقلق أو التوتر، ابتعد عن نفسك لفترة من الوقت ودع أفكارك تتجول، حاول التهدئة والتعامل مع الأمر بسهولة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

يكون هناك بعض سوء التواصل مع شريك حياتك إذا لم تكن حريصًا في كلامك، توقف وفكر فيما تريد أن تقوله قبل أن تقوله.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

هناك احتمال أن يدخل بعضهم في اتفاقية شراكة، قد ينتهي بك الأمر إلى أن تكون أفضل حالًا بعد التغيير.

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