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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : احترس من الأمراض الموسمية

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، قد يساعد اتباع نظام تمارين روتينية منتظم وتناول نظام غذائي معتدل في تحقيق أهدافك الصحية واللياقة البدنية.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : ترقية لمنصب مرموق

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

إذا وجدت طريقة جديدة لكسب المال ، فقد ترى مكاسب كبيرة في وضعك المالي، تقول التوقعات الفلكية اليومية، من المرجح أن تكون الحياة العاطفية سلمية،  قد يكون من الصعب بذل الجهد واكتساب الثقة بالنفس اللازمة لأداء جيد في الاختبارات التنافسية لطلاب السرطان، احصل على المشورة من المعلمين أو الموجهين، يجب على من هو على استعداد لوضع أموال في العقارات أن يفعل ذلك، يمكن أن يوفر لك شراء عقار من صديق أو أحد أفراد العائلة فرصة رائعة لتوفير المال. 

توقعات برج السرطان مهنيا

تجنب الإرهاق من خلال متابعة عبء العمل وتعلم التفويض، لا تضع اللوم على الآخرين في التأخير ؛ القيام بذلك قد يسبب التوتر فقط.

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توقعات برج السرطان صحيا

قد يساعد اتباع نظام تمارين روتينية منتظم وتناول نظام غذائي معتدل في تحقيق أهدافك الصحية واللياقة البدنية، احترس دائمًا من الأمراض الموسمية.

توقعات برج السرطان عاطفيا

يشعر مواليد برج السرطان المتزوجون بالسعادة في حياتهم، فعليك الحفاظ على الهدوء لفترة طويلة، وإذا كنت اعزب فتجد شريك الحياة المناسب الفترة المقبلة.

توقعات برج السرطان في شهر نوفمبر

قد يتحسن الوضع المالي لمواليد السرطان على مدار اليوم ، ويمكن أن يتوقع بعضهم مكاسب غير متوقعة، من خلال تبني ممارسات وتقنيات جديدة ، يمكن لأصحاب الأعمال إدارة عملياتهم بشكل أفضل.

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