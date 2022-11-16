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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 : منصب قيادي قريباً

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، كن أكثر حرصًا مع الأموال اليوم لأن هناك نفقات يمكن أن تنتظر.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية ، كن أكثر حرصًا مع الأموال اليوم لأن هناك نفقات يمكن أن تنتظر، قد يوفر اليوم حياة أسرية لائقة، إن لم تكن رائعة، يمكن أن تكون النصائح من أفراد الأسرة الأكبر سنًا لا تقدر بثمن عند اتخاذ الخيارات الحاسمة، من خلال التمرين المتسق والتوجيه المهني، قد يتمكن بعضكم من الوصول إلى أهداف لياقتكم البدنية، هناك فرصة أن تبدأ أيضًا في رؤية النتائج من حيث التكوين المثالي لجسمك، هذه فرصة رائعة لإجراء أي تعديلات أو ترقيات على المنزل، قد يعجب الناس بما توصلت إليه ، وسيكونون سعداء لتقديم يد المساعدة، إذا كنت بحاجة للذهاب إلى مكان ما لأسباب قانونية، فقد ترغب في اصطحاب صديق أو قريب من ذوي الخبرة معك.

توقعات برج القوس مهنيا

يمكن لمواليد القوس توقع ترقية إذا كانوا يشغلون منصبًا قياديًا، سوف تترك انطباعًا كبيرًا على الجبهة المهنية بفضل شجاعتك وطاقتك، قد تكون جهودك موضع تقدير كبير.

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توقعات برج القوس صحيا

يتمتع مواليد القوس الذين يلتزمون بروتين روتيني منتظم ويأكلون طعامًا صحيًا بفرصة أفضل لتحقيق أهداف لياقتهم البدنية، لقد ثبت أن الأشخاص الذين يتجهون نحو المزيد من العلاجات الطبيعية لمشاكلهم الصحية يعانون من تحسن ملحوظ في أعراضهم.

توقعات برج القوس عاطفيا

إذا كنت أعزب حاليًا ، فمن المحتمل أن تظل على اتصال بشخص مميز، لا تتدفق بشأن حالة علاقتك لأي شخص قريب منك، يعتمد الانسجام الزوجي للزوجين على بذل الشريكين

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

يحتاج مواليد القوس إلى الاهتمام بعدد من الأعمال المنزلية في جميع أنحاء المنزل للحفاظ على سير الأمور بسلاسة، هذا يمكن أن يحسن مكانتك في المنزل، ستتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع كبار السن مع تحسن صحتهم.

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