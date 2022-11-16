انطلاق"بلاك هات" كأول نسخة لها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض

نطلقت أمس فعالية "بلاك هات" التي تُعد التقنية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال حفل ضخم أُقيم في العاصمة الرياض، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

ورحّب المستشار تركي آل الشيخ بالمشاركين الذين قدموا من مُختلف دول العالم؛ مُعربًا عن سعادته لتنظيم واستضافة هذا الحدث التقني الأبرز في مجال الأمن السيبراني عالميًّا من لاس فيغاس إلى الرياض؛ لتأكيد ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة، تعزز مكانتها الريادية والعالمية في المجالات الرقمية والتقنية، مُشيرًا إلى أن كل ما تحقق ويتم تحقيقه يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.



وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أن استضافة الرياض لفعالية "بلاك هات"؛ تأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُشارك مئات من الشباب السعودي على مستوى من الكفاءة والخبرة للتنافس مع نظرائهم من 35 دولة، في أكبر مسابقة من نوعها على مستوى العالم؛ لترجمة رؤية وتوجيهات القيادة بالاستثمار في شباب الوطن، إضافةً إلى استثمار أنشطة الفعالية في المجالات الترفيهية والاقتصادية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي أن الريادة التقنية التي تحققت للمملكة في المنطقة، جاءت لكونها "وطنًا طموحا وشغوفًا بالمعرفة عماده على الشباب، ولدى قيادته العصرية رؤية واضحة يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وشدّد الخميسي على أن استضافة بلاك هات في الرياض سُتظهر أن المملكة ليست مجرد مكان لإطلاق الأحداث الكبيرة، بل مكان يجعل الأحداث العالمية تزدهر ويمكنها الحفاظ عليها وتوسيع نطاقها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر.

وخلال حفل الإطلاق دُشّنت منصة"FlagYard" ، وهي منصة إلكترونية تضم عددًا من تحديات الأمن السيبراني على غرار تحديات "التقط العلم"، سعيًا منها لتدريب المهتمين في المجال وتطوير مهاراتهم في فضاء تعليمي تنافسي متاح في كل وقت، بهدف خلق بيئة تعليمية لصقل مهارات الملتحقين في إطار تعليمي مرح يرتكز على الألعاب والتحديات، وتستهدف المنصة كل الشغوفين والمهتمين في الأمن السيبراني من المبتدئين والمحترفين.

وتتميز منصة "FlagYard" ببيئة تنافسية تستقطب المواهب، حيث تستضيف تحديات عالمية من جميع أنحاء العالم؛ ليحظى الملتحقون بفرصة التعلم والمنافسة معًا، وتأتي المنصة برعاية استراتيجية من NEOM.

وانطلقت فعالية "بلاك هات" في ست مناطق، وهي منطقة القمة التنفيذية، وورش العمل التقنية، وقاعة الأعمال، وآرسنال، ومنطقة الدورات التدريبية، والفعاليات، كما حظيت بحضور عدد من رؤساء قطاع أمن المعلومات لأهم الشركات والجهات في العالم، إلى جانب عدد من جلسات التواصل والتدريب وعدد من المتحدثين، كما اشتملت الفعالية على منطقة ورش العمل التقنية التي قدم فيها مجموعة من المتحدثين المتخصصين أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني.

واستعرض المطورون في "بلاك هات" الأدوات والمنتجات مفتوحة المصدر المتعلقة بالبرمجة والتشفير في منطقة آرسنال التي أتاحت للزوار التواصل مع الخبراء ومناقشتهم، كما استعرضت الشركات الناشئة المشاركة أفكارها الإبداعية في مسابقة "سايبر سييد" التي تحتضنها منطقة قاعة الأعمال، فيما نظمت منطقة الدورات التدريبية بعدد من الدورات التقنية المتخصصة التي يقدمها نخبة من المدربين.

وحصدت منطقة الفعاليات التي تأتي برعاية استراتيجية من NEOM إقبالًا واسعًا، حيث انطلقت مسابقة "التقط العلم" بمشاركة أكثر من 1,000 متسابق، يشكلون 250 فريقًا تنافسوا على جوائز المسابقة البالغة 700,000ريال، كما انطلقت مسابقة "كأس منصة مكافآت الثغرات" بمشاركة العديد من المتسابقين الذين تنافسوا لتقصي واكتشاف الثغرات الرقمية في عدد من الشركات الحقيقية.

وضمت منطقة الفعاليات القرية السيبرانية التي قدمت 6 تحديات مختلفة، وهي "تحدي اختراق السيارة" الذي سلط الضوء على نقاط الضعف الموجودة في المركبات، و"تحدي الهروب من الغرفة" الذي يعتمد على حل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني محدود، من خلال تحفيز المتسابقين على استخدام معرفتهم في الأمن السيبراني للهروب من الغرفة.

ومن بين التحديات "تحدي المدينة الذكية"، وهو التحدي الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية وقدرة المتسابقين على استغلال الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية، و"تحدي فك الأقفال" الذي سلط الضوء على التقنيات المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف الموجودة في الأقفال المختلفة، و"تحدي اختراق الدرونز" الذي قدم منافسات تعتمد على قدرة التحكم في الدرونز والمهارة على تنفيذ مختلف الهجمات عليه، وأخيرًا "اختراق الرقائق الإلكترونية" الذي أتاح للزوار فرصة التعرف على شريحة eMMC وكيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.

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نبذة عن موسم الرياض2022

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار "فوق الخيال"، ويُنتظر أن تجعل من المملكة العربية السعودية وجهة سياحية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم، كما حدث في عامي 2019 و2021.#موسم_الرياض