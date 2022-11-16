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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأرقام.. ننشر أهم 5 دول استوردت الذهب والأحجار الكريمة المصرية خلال 2022

صدى البلد

استحوذت 5 دول على صادرات مصر من الذهب والحلى والاحجار الكريمة على النصيب الاكبر من ضمن 43 دوله قامت بالاستيراد الذهب والاحجار الكريمة المصرية خلال الـ 9 اشهر الاولى من 2022.

 

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ان المرتبة الاولى جاءت فية  كندا  لتستحوذ على 53,4% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 601 مليون دولار عام 2022 في مقابل 440 مليون دولار 2021  بنمو 37%.

 

وحلت الإمارات العربية المتحدة  بالمرتبة الثانيه لتستحوذ على 46,3% من صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، بقيمة 601 مليون دولار  2022 في مقابل 290 مليون دولار 2021 بنمو 80%.

 

ونمت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية إلى تركيا  لتحتل المركزالثالث لتبلغ 3 ملايين دولار 2022 في مقابل مليون دولار 2021، بنمو 73%.

 

وتراجعت صادرات الذهب والاحجار الكريمة المصرية لإيطاليا  لتاتى بالمرتبة الرابعه بنسبة 60% لتسجل 254 ألف دولار مقابل 633 ألف دولار.

 

وانخفضت صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة لألمانيا وهى بالمركز الخامس بنسبة 42% لتسجل 363 ألف دولار مقابل 628 ألف دولار.
 

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