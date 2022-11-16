بسمة وهبة تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بسمة وهبة في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير، واعتمدت مكياج جذاب ، مما نال اعجاب متابعيها.

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إنه للأسف هذه الترندات تدمر المجتمع، مؤكدة أنه يتم العمل على تصوير أشياء غريبة وشاذة، من أجل المشاهدات.

جهة رقابية

وناشدت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، مجلس النواب بإصدار تشريع يحمي المجتمع من تبعات ترندات منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك جهة رقابية تضع معايير وأن تحاسب صناع المحتويات غير اللائقة.