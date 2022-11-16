عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية تلبنت قيصر بالغربية تتشح بالحزن على وفاة أبنائهم في حادث الوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت حالة من الحزن  والوجيعة على وجوه أهالي قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد مصرع إثنين من أبناءهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بمحافظة الوادي الجديد وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا.

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بحي ثان طنطا

وكانت الأسر والعائلات تلقا  نبأ وفاة كل من محمود بهجت 21 عامًا، و حامد الديب 45 عامًا، كانوا يستقلون الميكروباص ذاهبين إلى عملهم.

txt

مصرع شخص وإصابة آخر بطريق طنطا الزراعي في الغربية

كما اتشحت القرية بالسواد والحزن حزنا على رحيل الشابين شهداء لقمة العيش، في انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية استعدادًا لمراسم الدفن داخل مقابر القرية.

أكد أحد أهالي القرية أن الشابين يتمتعان بحسن السمعة وعلى خلق وتدين ومقيمان في محافظة الوادي الجديد منذ فترة لظروف العمل.

الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية محافظة الوادى الجديد حادث تصادم اعمال الرصف حادث تصادم سيارة مصرع شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

قرار نهائي .. موقف كولر من ضم موهبة الإسماعيلي للأهلي

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الغربية يشهد بطولة المدارس الخاصة الرابعة بالمحلة الكبرى

ترشيحاتنا

ماكرون يتهم إيران بالعدوانية.. ودعوة خاصة للصين

نوة المكنسة تضرب بقوة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 3 أيام

الحكومة توافق على توفيق أوضاع 125 كنيسة وتابعا

رابط وطريقة تحميل تطبيق تسجيل سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على الشروط والرسوم المطلوبة

إدراج 23 قرية جديدة بمطروح ضمن "حياة كريمة"

مصدر بالزمالك: لا نتفاوض مع أحمد فتحي وفيريرا غير مقتنع به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس التنفسي الخلوي.. أهم الأعراض وطرق علاجه

مش مناسب للمجتمع.. أخطاء صادمة في أزياء النجمات بافتتاح القاهرة السينمائي

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

احذر.. هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

فيديو

يستفحل في لبنان.. وباء الكوليرا يهدد بأزمة عالمية بعد تفشيه بـ26 دولة| فيديوجراف

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ