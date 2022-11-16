قرية تلبنت قيصر بالغربية تتشح بالحزن على وفاة أبنائهم في حادث الوادي الجديد

شهدت حالة من الحزن والوجيعة على وجوه أهالي قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد مصرع إثنين من أبناءهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بمحافظة الوادي الجديد وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا.

وكانت الأسر والعائلات تلقا نبأ وفاة كل من محمود بهجت 21 عامًا، و حامد الديب 45 عامًا، كانوا يستقلون الميكروباص ذاهبين إلى عملهم.

كما اتشحت القرية بالسواد والحزن حزنا على رحيل الشابين شهداء لقمة العيش، في انتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية استعدادًا لمراسم الدفن داخل مقابر القرية.

أكد أحد أهالي القرية أن الشابين يتمتعان بحسن السمعة وعلى خلق وتدين ومقيمان في محافظة الوادي الجديد منذ فترة لظروف العمل.