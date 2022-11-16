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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لمواجهة زامبيا الحاسمة.. موعد ودية منتخب مصر الأولمبي والمغرب

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب المغرب غدا الخميس، وديًا فى مدينة الرباط استعدادا للقاء زامبيا فى الجولة الحاسمة للتصفيات الأولمبية الكروية فى باريس ٢٠٢٤ ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب المغرب وديا فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت المغرب.

 

وحرص السفير ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب على حضور تدريبات منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم استعدادا للقاء المغرب.

 

واستقبل محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر الأولمبي السفير ووفد السفارة فى التدريبات وكان بصحبته محمود حرب المدير الإداري 

 وضم وفد منتخب مصر الأولمبي كل من : أحمد مبارك نائب السفير و إسماعيل صفوت مستشار السفارة والعميد مصطفي نصر ملحق الدفاع  .

وحرص وفد السفارة على مقابلة  الجهاز الفني  البرازيلى لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالى المدير الفنى ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء  و الجهاز المعاون الوطنى : وائل رياض المدرب وعصام الخضري مدرب الحراس ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي . 
 

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وتضم بعثة منتخب مصر الأولمبي فى الرباط ٢٢ لاعبا هم : 

فى حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري .وفى خط الدفاع:  - محمد مغربي - محمد طارق - حسام عبد المجيد  - أحمد عيد - محمد أشرف - محمد سمير ..وفي خط الوسط: العربي بدر - محمد حسام بيسو - مصطفى سعد ميسي - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد كمال - محمد شحاتة - .. وفى خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويري - حسام أشرف - أسامة فيصل .
وحرص ميكالى على القيام بمحاضرة قصيرة شرح خلالها مجموعة من الجمل الفنية والخططية للاعبين الذين قاموا بتنفيذها فى التدريبات ، كما شدد على علاج بعض الأخطاء التى لاحظها فى الفترة الماضية وأبرزها الإيجابية على المرمي ودقة إنهاء الهجمة على المرمي.

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بعثة منتخب مصر الأولمبي تطير لمواجهة المغرب وديا

وغادرت القاهرة بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم لأداء مباراتين وديتين مع نظيره المغربي يومي الخميس والأحد القادمين ضمن استعدادات المنتخب للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وسبق البعثة إلى الرباط محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والتجهيز للمباراتين  والاطمئنان على الإقامة والاعاشة.

تجدر الاشارة الى أن  مباراتى زامبيا تقاما خلال شهر مارس، بينما تنطلق أمم أفريقيا في شهر يونيو بالمغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل  الى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع ملحق مع نظيره من آسيا.

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