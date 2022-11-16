مصر توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

وقع وزراء البترول والكهرباء والتعاون الدولي على مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخCop27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أن التوقيع على شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يأتي في إطار تطوير حلول لتأمين مصادر طاقة نظيفة خالية من الكربون في ظل التحولات الكبيرة في مشهد الطاقة العالمي وتحديات العرض والطلب على الطاقة والاتجاه العالمي لتوفير طاقة مستدامة بأسعار مقبولة لمواجهة التغير المناخي.

وأضاف الملا أن الهيدروجين النظيف ومشتقاته هو أحد أبرز الحلول للتغلب على هذه المعضلة بما يسهم في تحقيق أهداف إزالة الكربون وخلق فرص لتنمية التعاون الصناعي والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعكس مضي مصر والاتحاد الأوروبي قدماً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة والإسراع بإجراءات تحقيق أهداف اتفاقية باريس، مشيدا بالتعاون الممتد بينهما منذ سنوات.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح تعزيز التعاون والمشاركة بين الجانبين وتضافر الجهود وتوفير الخبرات والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتطوير حلول الهيدروجين الأخضر.

واستعرض وزير البترول جهود مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لاستثمار إمكانات الهيدروجين لديها ودعم رؤيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين منخفض الكربون في المستقبل القريب.

ولفت إلى قيامها باتخاذ خطوات رئيسية لتطوير صناعة الهيدروجين منخفض الكربون حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي في قمة المناخ إطلاق منتدى الهيدروجين الأخضر العالمي بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين علاوة على إطلاق إطار استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وتوقيع اتفاقيات إطارية مع كبرى شركات القطاع الخاص العالمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الجهود المبذولة في مجال الهيدروجين أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة بسبب توافر التكنولوجيا، وأن الدول الكبرى بدأت في إنتاج الهيدروجين واستخدامه في الطاقات الجديدة والمتجددة، في ظل توجه عالمي لخفض غازات الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن القيادة السياسية كانت قد دعت لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإدخال الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر واعد للطاقة في المستقبل، وانطلاقاً من غنى مصر بموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار إلى أنه على هامش القمة قد جرى الإعلان عن البدء في المرحلة الأولى من تنفيذ أول محطة هيدروجين نظيف في العين السخنة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أننا نعمل من خلال المشروع المصري " نُوَفًى" على تقديم نموذج يحتذى به في التزامنا، مثلما أوضح الرئيس السيسي، بتوجهنا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر باعتباره قطاع اقتصادي اخضر.

وأشارت إلى أن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها تدعم القطاع الخاص في مجالات الطاقة والغذاء والمياه بمصر كما تدعم الاستقرار، وأن بدء تنفيذ المشروعات يعد شهادة على التزام الحكومة بالإجراءات والالتزامات الدولية مع شركائنا الدوليين وبالاتفاقيات المشتركة، مشيدة بقوة العلاقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال الهيدروجين، وأشادت بالإعلان عن هذه الخطوة ضمن مؤتمر COP27 بما يؤكد الشراكة الناجحة مع مصر التي تعد أحد اهم شركاء الاتحاد الأوروبي في الطاقة، حيث نسعى لتعزيز صناعة وإنتاج وتسويق وتوزيع الهيدروجين ودمج الجهود المشتركة لتحقيق أمن الطاقة والاستدامة.

بدوره، قال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء إنه علينا التحول لإزالة الكربون من مجتمعاتنا وإعطاء الطاقة زخم جديد ولذلك فنحن نحتاج الهيدروجين النظيف، ونعمل على زيادة الأسواق للهيدروجين الأخضر حيث تعد مصر بلداً مثالياً كسوق للهيدروجين الأخضر ومورد محتمل للسوق الأوروبي فهي تتوسع ولديها الإمكانات في مجال الهيدروجين الأخضر في أفريقيا مما يعنى انه من الممكن أن يكون هناك سوق كبير للهيدروجين وتحقيق المنافع المشتركة في ظل توسع السوق الأوروبي وحاجته لموردين للهيدروجين من خارج أوروبا وتعد مصر أقرب الأسواق".

وأعرب تيمرمانز عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على رؤيته الواعية واهتمامه بدعم تنمية صناعة الهيدروجين في مصر، كما وجه الشكر لوزراء الحكومة المصرية المعنيين على رؤيتهم وجهودهم الواعية في هذا المجال، مشيدا بالنظرة الشاملة التي تتبناها مصر في مثل هذه المشروعات مما يساعدها على تبوء مكانة أعلى، معرباً عن سعادته بتعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واستهلاك وتجارة الهيدروجين ، ويعد أحد أهم أهدافها تشجيع تدفق الاستثمارات وتعزيزها في مجالات البنية التحتية لتوزيع وتخزين وتصدير الهيدروجين وتوليد الطاقة المتجددة بما يسهم في دعم تنفيذ هدف مصر للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 42% بحلول عام 2035 ودعم مسار مصر لخفض الانبعاثات وإيجاد بدائل من الطاقة الخضراء للإسراع بإزالة الكربون و المساهمة في خطط الاتحاد الأوروبي المستقبلية لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته.

