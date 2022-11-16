لمجابهة الفيروسات.. استشاري ينصح بهذه الفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري الأمراض الصدرية والباطنية، إن الفيروسات التي تنتقل عن طريق التنفس أو التلامس تتسم بسرعة الانتشار، ولذلك يجب تقوية الجهاز المناعي لمجابهة هذه الفيروسات، مؤكدًا أن الجهاز المناعي يحتاج إلى عدد من الفيتامينات لتقويته.



وأضاف “حامد” خلال حوره ببرنامج “مطبخ البلد” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن جهاز المناعة مثله مثل الجهاز الهضمي والتنفسي والخلية المناعيه تنتج من عضو ونسيج وغده ودورها مقاومة الأمراض والهجوم على الفيروسات وجميع الأجسام لحماية جسم الإنسان.





وأوضح أن جهاز المناعة تتغذى ويحتاج إلى تطوير واهم غذائي للحفاظ عليه ولكي يعمل بشكل جيد الفيتامينات مثل " زيت الحوت الاوميجا 3 وفيتامين أ و فيتامين د"؛ وهذه مكونات كلوسيز والذي يغني عن العديد من الفيتامينات بقرص واحد.

