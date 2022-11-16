حياة كريمة تطلق ثالث جلسات الحوار المجتمعى من أبو صوير بالإسماعيلية

أطلقت مؤسسة “حياة كريمة” ثالث جلسات الحوار المجتمعي لجميع فئات المواطنين في قرى الريف المصري، بمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة محافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية بدأتها المؤسسة استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستجابةً لدعوة الحوار المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في جميع محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع.



أقيمت الجلسة الحوارية بمركز ومدينة أبو صوير، والذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة.

وجاءت الجلسة برئاسة العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة” بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور المهندسة سعدية حجاب، رئيس مركز ومدينة أبو صوير ومنسقي المؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، وممثلين لشركات المياه والكهرباء والغاز والأزهر والأوقاف والكنيسة، وما يقرب من 1500 مواطن.

وأكد العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة” بمحافظة الإسماعيلية، أهمية وجود حوار وطني مجتمعي بين جميع طوائف الشعب، وأن لغة الحوار هي الحل الوحيد لمعرفة المشاكل والوقوف على حلها.

وبالفعل تم عرض بعض هذة المشاكل والمطالب أثناء الجلسة، وقام أعضاء الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة أبو صوير بالرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها والوعد بحلها في أقرب وقت، وقد تم بالفعل حل بعض منها أثناء الجلسة.

وتم إجراء حوار مجتمعي، وذلك في إطار جولات “حياة كريمة” للتعريف بالمبادرة الرئاسية والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين قبل تنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المرحلة الثانية بمحافظة الإسماعيلية.

IMG-20221116-WA0068

IMG-20221116-WA0064

IMG-20221116-WA0067

IMG-20221116-WA0066

IMG-20221116-WA0065

IMG-20221116-WA0054

IMG-20221116-WA0057