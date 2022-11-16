عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشكل مفاجئ.. استقالة المدير التنفيذي لـ جاجوار لاند روفر لأسباب شخصية

تييري بولور
تييري بولور

أعلنت شركة تاتا موتورز ، مالكة شركة  جاجوار  لاند روفر ، أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية سيتنحى عن منصبه، وحتى الآن لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان الاستقالة المفاجيء، المعلومات ما زالت شحيحة، لكن تييري بولور قال إن هذه الخطوة هي نتيجة لأسباب شخصية دون إبداء المزيد من التفاصيل أو التنويهات.

وأفادت أخبار السيارات أن "بولور" سيتنحى من منصبه اعتبارًا من 31 ديسمبر ، مما يعني أن Jaguar Land Rover سيكون لها رئيس جديد في العام المقبل. يقول تقرير موتور وان للسيارات إن Adrian Mardell أدريان مارديل، رئيس الشؤون المالية لـ  جاجوار  لاند روفر" سيتولى دور الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت، مارديل حاليًا عضو في مجلس إدارة شركة JLR ويعمل في الشركة منذ 32 عامًا.

وتم تعيين بولور في منصب الرئيس التنفيذي لشركة  JLR  في سبتمبر 2020 بعد أن أمضى 8 سنوات من العمل في مجموعة رينو الفرنسية  تولى خلالها مناصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع وسلسلة التوريد والرئيس التنفيذي للعمليات .

نسي سيارته.. حكاية مغني الروك نويل جلاجر مع جاجوار Mark II الكلاسيكية

جاجوار تكشف عن إصدارات محدودة من F-Pace و F-Type.. صور

 قبل العمل مع "رينو"، أمضى رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عامًا خمس سنوات في Faurecia ، وهي شركة دولية لتصنيع قطع غيار السيارات ، بعد 15 عامًا من العمل في شركة ميشلان وكان يعمل في منصب نائب رئيس مسؤول عن Michelin Aircraft Business القسم الخاص بإطارات الطائرات في كل أنحاء العالم.

حل محل بولور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، هو Adrian Mardell ، الذي كان المدير المالي للشركة منذ يونيو 2019. وقد أمضى 30 عامًا في تولي الشؤون المالية و الترقي في المناصب الخاصة بالجزء المالي لشركة جاجوار لاند روفر من انضمامه إلى شركة صناعة السيارات في عام 1990، كما أنه من محبي سباق الخيل National Hunt ، فضلاً عن كونه محبا ومشجعا لكرة القدم الأمريكية ، وتحديداً فريق أسود ديترويت Detroit Lions.

Faurecia Michelin Michelin Aircraft Business Adrian Mardell Detroit Lions جاجوار لاند روفر جاجوار لاند روفر تاتا تاتا موتورز JLR

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء.. تفاصيل

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

بتكليف من الخطيب | تطور جديد في أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

نيسان فيرسا 2023 أرخص سيارة سيدان في الولايات المتحدة

ارتفاع مستمر.. أسعار السيارات المستعملة تتجاوز ثمنها الأصلي

شركة لومينار: وعود إيلون ماسك بالقيادة الذاتية مثيرة للسخرية

محرك V6 ... مازيراتي تكشف تفاصيل "جران توريزمو 2023"

تبدأ من 40 ألف دولار.. أكيورا TLX موديل 2023 بتقنيات جديدة

تبدأ من 92 ألف دولار.. لوسيد تكشف عن سيارة إير بيور 2023

تضع معايير جديدة للدفع الرباعي..  لوسيد تكشف عن جرافيتي موديل 2024

بديلة CX-9.. مازدا تشوق عملائها لسيارة CX-90 موديل 2024

ترشيحاتنا

وزير الري: تنفيذ مشروعات للتكيف المناخي في أفريقيا بقطاع المياه

قطر تستعين بجماهير من العمالة الوافدة في المونديال مقابل أموال.. ما الحقيقة؟

اتحاد المستثمرين: تشكيل الأعلى للاستثمار سيجذب أموالًا خارجية

هل تعود تدابير كورونا من جديد..الفيروس المخلوي الجديد يثير القلق|وتحذيرات برلمانية بشأنه

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ليفاندوفسكي بديلاً .. تشكيل بولندا أمام تشيلي ودياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد في عيد ميلادها

تصدرت التريند.. شاهد| إطلالات شمس الكويتية بعد إعلان العمل مع خالد يوسف

مستمره في الإثارة.. ميريهان حسين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

فستان جريء.. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ