بشكل مفاجئ.. استقالة المدير التنفيذي لـ جاجوار لاند روفر لأسباب شخصية

أعلنت شركة تاتا موتورز ، مالكة شركة جاجوار لاند روفر ، أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية سيتنحى عن منصبه، وحتى الآن لا توجد معلومات واضحة عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان الاستقالة المفاجيء، المعلومات ما زالت شحيحة، لكن تييري بولور قال إن هذه الخطوة هي نتيجة لأسباب شخصية دون إبداء المزيد من التفاصيل أو التنويهات.

وأفادت أخبار السيارات أن "بولور" سيتنحى من منصبه اعتبارًا من 31 ديسمبر ، مما يعني أن Jaguar Land Rover سيكون لها رئيس جديد في العام المقبل. يقول تقرير موتور وان للسيارات إن Adrian Mardell أدريان مارديل، رئيس الشؤون المالية لـ جاجوار لاند روفر" سيتولى دور الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت، مارديل حاليًا عضو في مجلس إدارة شركة JLR ويعمل في الشركة منذ 32 عامًا.

وتم تعيين بولور في منصب الرئيس التنفيذي لشركة JLR في سبتمبر 2020 بعد أن أمضى 8 سنوات من العمل في مجموعة رينو الفرنسية تولى خلالها مناصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع وسلسلة التوريد والرئيس التنفيذي للعمليات .

قبل العمل مع "رينو"، أمضى رجل الأعمال البالغ من العمر 59 عامًا خمس سنوات في Faurecia ، وهي شركة دولية لتصنيع قطع غيار السيارات ، بعد 15 عامًا من العمل في شركة ميشلان وكان يعمل في منصب نائب رئيس مسؤول عن Michelin Aircraft Business القسم الخاص بإطارات الطائرات في كل أنحاء العالم.

حل محل بولور في منصب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، هو Adrian Mardell ، الذي كان المدير المالي للشركة منذ يونيو 2019. وقد أمضى 30 عامًا في تولي الشؤون المالية و الترقي في المناصب الخاصة بالجزء المالي لشركة جاجوار لاند روفر من انضمامه إلى شركة صناعة السيارات في عام 1990، كما أنه من محبي سباق الخيل National Hunt ، فضلاً عن كونه محبا ومشجعا لكرة القدم الأمريكية ، وتحديداً فريق أسود ديترويت Detroit Lions.