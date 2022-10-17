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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

جاجوار تكشف عن إصدارات محدودة من F-Pace و F-Type.. صور

صدى البلد

أعلنت جاجوار عن إصدارات محدودة من طرازات F-Pace و F-Type للسوق اليابانية، أولهما يطلق عليه اسم Jaguar F-Pace R-Dynamic Black Curated لليابان وسيتم انتاجه بعدد 55 سيارة فقط. 

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Jaguar 

يعتمد على F-Pace R-Dynamic Black P250 ويأتي بشكل قياسي مع خيارات قوية بما في ذلك سقف بانورامي ثابت مع زجاج للخصوصية، وعجلة قيادة مُدفأة، ومقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 12 وضعاً، وشحن لاسلكي للجهاز، و حزمة المناخ البارد ومجموعة عجلات سوداء لامعة مقاس 20 بوصة.

 

Jaguar 

ستبيع جاكوار F-Pace R-Dynamic Black Curated لليابان باللون الأبيض مع مقاعد جلدية مثقبة ، و Santorini Black مع مقاعد جلدية مثقبة، و Blue Fire مع جلد Blue Light Oyster ، وسيبلغ سعر الطراز 62,035 دولارا، في حين أن كلاً من طرازات Santorini Black و Blue Fire تكلف 62,719 دولارًا لكل منهما.

Jaguar 

التالي هو Jaguar F-Type R-Dynamic Black برعاية اليابان، يعتمد على F-Type R-Dynamic Black P450 AWD ويأتي بشكل قياسي مع خيارات مثل السقف البانورامي الثابت وزجاج الخصوصية وعجلة القيادة المدفأة والمقاعد الأمامية الكهربائية التي يمكن ضبطها على 12 وضعًا مع وظائف التدفئة والتهوية والذاكرة وكابينة ممتازة إضاءة، وتأتي جميع الأمثلة أيضًا بشكل قياسي مع عجلات سوداء لامعة مقاس 20 بوصة.

Jaguar 

من بين 40 نموذجًا متجها لخط الإنتاج، سيتم الانتهاء من 20 نموذجًا باللون الأسود السانتوريني مع مقاعد أداء جلدية من نوع Mars Red Window ، بينما سيتم طلاء العشرين الآخرين المتبقية باللون الأحمر، وستأتي جميع نسخ F-Type R-Dynamic Black Curated for Japan بسعر 109,219 دولار.

 

جاجوار JAGUAR Santorini Black F-Pace F-Type

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