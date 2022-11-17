وصفة لعلاج الحسد والعين .. داوم عليها يحفظك الله

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن من يخاف الحسد والعين فعليه أن يأتي بكوب ماء ويقرأ عليه فاتحة الكتاب، والأيات الخمس الاولى من سورة البقرة واية الكرسي واخر ايتين من سورة البقرة والإخلاص والفلق والناس .

وأشار “ أبو بكر”، خلال لقائه ببرنامجه “ اني قريب” المذاع عبر قناة النهار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجن والأنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوي ذلك .

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وتابع قائلاً: “من سيقابل أحد وخائف من عينه فليردد سورة الفلق فى سره أو يقول ”اللهم احفظني من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروح فى الجسد انك على كل شيء قدير".

