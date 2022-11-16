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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الأرجنتين يتقدم على الإمارات برباعية نظيفة في الشوط الأول

ميسي
ميسي

تقدم منتخب الأرجنتين على الإمارات بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي تجمعهما استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

افتتح خوليان ألفاريز التسجيل لمنتخب الأرجنتين بهدف أول في الدقيقة 17 من متابعة لتمريرة زميله ليونيل ميسي.

وسجل دي ماريا الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 26، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 36 بعد مراوغة دفاعات الإمارات.

واستطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 44 بعد مراوغة دفاعات الإمارات ببراعة.

تشكيل الأرجنتين

وضم تشكيل الأرجنتين كل من:

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - خوان فويث

خط الوسط: ليوناردو بارديس - رودريجو دي باول - ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنخيل دي ماريا -  خوليان ألفاريز.

 

منتخب الارجنتين الامارات خوليان ألفاريز الأرجنتين دي ماريا

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