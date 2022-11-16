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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجاش منك.. أحمد بتشان يطرح أحدث أغانيه

أحمد بتشان
أحمد بتشان

طرح الفنان أحمد بتشان، اغنيته الجديدة بعنوان "ماجاش منك"، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، وتوزيع تيام طارق، وانتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و "هاي واي" وميكساچ وماستر نادر حمدى، وأشرف علي تنفيذها المنتج ياسر خليل.

واستطاع أحمد بتشان أن يحقق العديد من النجاحات خلال الفترة الماضية، ومشاركته في اكثر من حدث فني مصل مشاركته بالغناء في حفل ضخم بالسعودية مع النجمين رامي جمال وهيثم شاكر، كما طرح اغنية الأخيرة بعنوان، "عالهادي" من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز" و "هاي واي".

 

أعمال أحمد بتشان

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان "بعد غيابه" من إنتاج "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" وحقق  نجاحاً كبيراً وتن تصوير اكثر من كليب مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

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