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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سروجي يطلق الرصاص على شاب منعه من معاكسة ابنة عمه بكرداسة

صدى البلد

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في إطلاق الرصاص على شاب منع سروجي من معاكسة ابنة عمه في كرداسة. 

وكشفت التحريات والتحقيقات ان صاحب محل "سروجي" في العقد الثالث من عمره قام بمعاكسة بائعة خضار، وعند تدخل أبناء عمومتها للدفاع عنها اطلق على  أحدهما طلق ناري، ثم قام بتحرير محضر فى مركز شرطة كرداسة لتضرره من البائعة وأبناء عمومتها.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب محل "سروجي" يفيد بتضرره من بائعة خضار وأبناء عمومتها لتعديهم عليه بإستخدام سلاح ناري واضرامهم النيران بمنزله الكائن بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية، وبعمل التحريات تبين عدم صحة البلاغ حيث تبين أن المبلغ قام بمعاكسة بائعة خضار 34 سنة، الأمر الذى آثار حفيظة أبناء عمومتها حداد يبلغ من العمر 34 سنة، وشقيقه سائق 43 سنة، وقاما بالتشاجر مع المبلغ الذي أشهر سلاح نارى غير مرخص “فرد خرطوش” وأطلق عيار نارى أصاب به الحداد وجري نقل المصاب إلي مستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط المبلغ وباقي طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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