بمكياج جذاب.. أمينة خليل تستعرض جمال ملامحها عبر انستجرام

شاركت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وتألقت أمينة خليل بإطلالة ناعمة بمكياج جذاب تبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



يذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل في حوار مع إي تي بالعربي: "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".