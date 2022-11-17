بينهما رضيع حديث الولادة..مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقيا شخصان مصرعهما بينهما رضيع حديث الولادة، وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم والدة الرضيع المتوفى؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوكتوك، على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز، ووجود متوفيين ومصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو (محمود ع ص ع- 33 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة نارية "توكتوك" قيادة المدعو (معوض م م ق- 60 سنة- سائق- ويقيم بندر ساقلتة)، حال خروج قائده

من طريق فرعي فجأة؛ ما أدى لسقوط مقدمة السيارة بمصرف مجاور للطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من: "قائد التوك توك والطفل مروان ع ا ع- بالغ من العمر 15 يوم"، وإصابة كل:" محمد ش ع ع- 15 سنة- عامل، شقيقته منى ش ع ع- 30 سنة- ربة منزل- والدة المتوفي الثاني- كدمات

متفرقة بالجسم، الطفلة حبيبة ع ا ع- 7 سنوات- نجلة الثانية- كسر بالساق اليسرى- ويقيمون دائرة المركز- من مستقلي التوكتوك".

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

أفاد قائد السيارة وكل من:" نجل المتوفي الأول يسي م م م- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية، والد المتوفي الثاني عبد اللاه ا ع ع- 35 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم"، ونفيا الأخيرين الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.