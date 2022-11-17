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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشال جثة لفتاة من النيل بأسوان.. تفاصيل

انتشال جثة من مياه
انتشال جثة من مياه النيل- ارشيفية

نجحت جهود رجال الإنقاذ النهرى بأسوان فى إنتشال جثة لفتاة، عثر عليها طافية فى النيل أمام قرية أبو الريش شمال مركز أسوان.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان  تلقى إخطاراً من العميد مأمور مركز أسوان يفيد بابلاغ الاهالى عن جثة طافية لفتاة إثر غرفها بمياه نهر النيل بالقرب من قرية بهاريف قبلى شمال مركز أسوان.

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الإنقاذ النهرى

وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى بشرطة المسطحات المائية، والتى نجحت فى انتشال الجثة وتبين أنها لفتاة تدعى م . ص. ر 24 سنة بقرية أبو الريش، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والكشف عن ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الوفاة. 

وكان قد لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارتين على طريق توشكى بالقرب من مدينة أبوسمبل جنوب أسوان، وتم نقل جثمينهما إلى المشرحة .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى نقل ثقيل بطريق توشكى بالقرب من أبوسمبل جنوب أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، تم نقل جثمينهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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حوادث متفرقة 

وكانت قد شهدت منطقة جبل تقوق في مدينة أسوان إنهيار منزل مبني بالطوب اللبن مما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة حيث تعد هذه هى واقعة الانهيار الثانية التي تحدث في نفس اليوم بمدينة أسوان.

وكانت قد شهدت منطقة خور عواضة شرق مدينة أسوان وقوع حادث انهيار جزئى لأحد المنازل مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم فى ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، والإسعافات الأولية .

ونعرض الصور الأولى لهذا الحادث الذى أسفر  عن إصابة 3 أشخاص وهم "حسين أحمد 30 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح 23 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وفاطمة حلمى 55 سنة، والتي أصيبت بكدمات متفرقه بالجسم"، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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