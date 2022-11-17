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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة أمريكية تقضي بسجن ضابط استخبارات صيني 20 عاما

صدى البلد

  قضت محكمة أمريكية، بالسجن 20 عاما على ضابط استخبارات صيني بعد إدانته بالتآمر ومحاولة سرقة أسرار تجارية حساسة من شركة أمريكية. 


وطلبت وزارة العدل، حسب شبكة إن بي سي الأمريكية، من المحكمة أن يسجن هذا الشخص ويدعى " يانجون تشو - 42 عاما ، لمدة 25 عاما بسبب خطته التي وصفت بأنها كانت ممتدة عبر سنوات بغرض الاستيلاء على معلومات سرية من داخل عدد من شركات الطيران الأمريكية.


وقال ميريك جارلاند المدعي الأمريكي العام إن هذا الشخص عمد إلى استخدام أساليب متنوعة في محاولة لسرقة التكنولوجيا والمعلومات المملوكة لشركات موجودة بالولايات المتحدة وخارجها.


ومن جانبه، قال قاضي المحكمة تيموثي بلاك إن هذا الحكم يظهر مدى خطورة هذه الجرائم وتصميم وزارة العدل على التحقيق والوقوف على مساعي الحكومة الصينية أو أي قوة أجنبية لتهديد البلاد والمصالح الاقتصادية والأمنية.


وأوضحت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن " تشو" يعد أول ضابط استخبارات صيني يتم تسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، حسبما ذكر مسئولو وزارة العدل.


وقد اعتقل تشو في بلجيكا عام 2018 حيث ذهب هناك لمقابلة مع موظف في شركة "جي إي" للطيران، والتابعة لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية.


ويوصف تشو بأنه مسئول بوزارة أمن الدولة الصينية والمسئول عن الاستخبارات الأجنبية والأمن السياسي، وقال المحققون إنه استخدام شبكات من الموظفين التابعين لاستخراج أسرار من شركات أمريكية وعالمية لكنه قام ببعض الأعمال بنفسه باستخدام أسماء مستعارة ووثائق غير حقيقية وجند بعض الصينيين في شركات الطيران للتعاون معه.

محكمة امريكية وزارة العدل شبكة إن بي سي الأمريكية المدعي الأمريكي العام

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