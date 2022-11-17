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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار ندوات التوعية الصحية بالمعاهد الأزهرية في شمال سيناء للوقاية من الأمراض المعدية

ندوات التوعيه الصحية
ندوات التوعيه الصحية بالمعاهد الأزهرية بسيناء

كشف عبد الغفار فؤاد شعلان   ، مسئول الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش  الصحية محافظة  شمال سيناء،  أهمية المحافظة على الصحة للوقاية من الأمراض المعدية مع اقتراب فصل الشتاء أثناء انعقاد ندوة  بمعهد فتيات الريسة الثانوي الأزهري بحضور عميده المعهد آمال محمد السيد.

 وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة و الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي و بتوجيهات كلاً من الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف و الإعلام الصحي بشمال سيناء و الدكتورة ريهام الغزال مدير الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش.


وطالب بضرورة الابتعاد عن العادات و السلوكيات الصحية الخاطئة و اتباع العادات الصحية السليمة.

 

ارتفاع في درجه الحرارة

 


و أوضح، أن أعراض الحمى الشوكية ( التهاب السحايا )  تظهر عند ارتفاع في درجة الحرارة و تصلب في الرقبة و صداع حاد و كيفية انتقالها .


وقال انه يمكن الوقاية منها من خلال اتباع نظام غذائي صحي متوازن لتقوية مناعة الجسم،  والاهتمام بالنظافه الشخصية في الوقاية ، وعدم استعمال الادوات الشخصية للغير خلال اليوم الدراسي،  و استعمال المناديل الورقية عند العطس او السعال.
كما بين اضرار استخدام البلاستيك و علاقته بالتغير المناخي و بدائله و كيفية التخلص الآمن منه للحفاظ على البيئه و صحة الإنسان.

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محافظ شمال سيناء يبحث مطالب الصيادىن بالعريش

 

سيناء ندوات التوعية المعاهد الأمراض المعدية

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