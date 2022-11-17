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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

جبروت إيلون ماسك لا يهمه موظفي تويتر.. إنذار جديد بالفصل في منتصف الليل

إيلون ماسك وتويتر
إيلون ماسك وتويتر

أرسل الرئيس التنفيذي الجديد والمدير الوحيد لـ شركة تويتر Twitter، إيلون ماسك، رسالة بريد إلكتروني لجميع موظفي الشركة المتبقين، يطالبهم فيها بالالتزام بالعمل لساعات طويلة وبكثافة عالية، أو إنهاء الخدمة.

وبحسب ما ذكره موقع "CNBC"، أنذر إيلون ماسك، موظفي تويتر في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والناجيين أيضا من عملية الفصل الأخيرة، بضرورة تكثيف عدد ساعات العمل بالشركة أو تلقي "ثلاثة أشهر من إنهاء الخدمة"، إذا لم يوافقوا على هذه الشروط.

 

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إيلون ماسك يجبر موظفي تويتر على العمل لساعات طويلة أو مواجهة الطرد
 

ويأتي الإنذار النهائي من أغني رجل في العالم على مستوى الشركة، الذي تم إرساله في منتصف الليل تقريبا بتوقيت سان فرانسيسكو، ومشاركته من قبل موظفي تويتر الحاليين، بعد أن قام إيلون ماسك بالفعل بطرد مجموعة من المديرين التنفيذيين الرئيسيين بالشركة وتسريح نصف موظفيها،، في الأسبوع الأول من استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، خفض إيلون ماسك عدد من المقاولين الذي يعملون مع الشركة دون سابق إنذار، وخلال اسبوع الماضي، قاما بطرد مهندسين مخضرمين يعملون في تويتر بعد أن انتقدوه علنا، أو في قنوات خدمة سلاك Slack، التي يتواصل من خلالها موظفو الشركة.

وعلى مدار أقل من شهر، قام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX، منذ توليه إدارة تويتر في 28 أكتوبر الماضي، بالإعلان عن تغييرات جذرية مخطط لها على تويتر.

وتتمثل أحدي التغييرات التي أضافها إيلون ماسك كرئيسي تنفيذي لشركة تويتر، هى خدمة Twitter Blue والتي تسمح لمشتركيها بدفع مبلغ 7.99 دولارات أمريكية شهريا من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء التي اتاحتها الشركة سابقا للمشاهير والسياسيين، وكان علامة يتباهى بها من يملكها، ولكنها لم تؤتي ثمارها، وتسببت في نشر الحسابات المقلدة على المنصة وخسائر تقدر بالملايين لأصحاب الحسابات الحقيقة.

رسالة إيلون ماسك الأخير لموظفي تويتر
إيلون ماسك موظفى تويتر Twitter رسالة إيلون ماسك إيلون ماسك يجبر موظفي تويتر موظفي تويتر الحاليين

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